FETÖ sanığı eski polise hapis cezası Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski polise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Cihat Özervarlı ile avukatı katıldı. Sanık Özervarlı, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve örgüt toplantılarına katılmadığını öne sürdü. Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın, örgütün gizliliği sağlamak amacıyla kullandığı ByLock, KakaoTalk, Tictocplus ve İnstanza gibi programları kullandığını, örgüt toplantılarına katıldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Özervarlı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.