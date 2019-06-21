FETÖ sanığı eski polise hapis cezası Terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski polis memuru Gökhan Oflaz katıldı. Oflaz, duruşmada yaptığı savunmada, FETÖ evinde kalmadığını iddia ederek hakkında verilen beyanları kabul etmediğini söyledi. Örgütle bağı bulunmadığını öne süren Oflaz, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.



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