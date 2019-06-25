FETÖ sanığı eski polis6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Gaziantep'te FETÖ'ye ilişkin yürütülen davada, eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Nedim Demirbağ ile avukatı katıldı. Sanık Demirağ, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve örgüt toplantılarına katılmadığını öne sürdü. Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgüte teslimiyeti, bağlılığı ve sadakati en üst seviyedekilerin belirtildiği "A5" kategorisinde yer aldığını, öğrenciyken örgüt evlerinde kaldığını ve evin sorumlusu olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Demirbağ'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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