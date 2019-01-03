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FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

03 Ocak 2019 Perşembe 20:31
FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Sami Çelik ve avukatı katıldı.

Sanık Çelik, iddiaların asılsız olduğunu öne sürerek ByLock programını kullanmadığını savundu.

Herhangi bir terör örgütü ile bağlantısının bulunmadığını iddia eden sanık Çelik, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullandığını, örgüte mensubiyeti olup her şeyiyle teslim olanların dahil olduğu "SAY" grubunda yer aldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Çelik hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti. Heyet, sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 20:31
  1. "FETÖ/PDY" davası
  2. Bylock
  3. eski polis
  4. Fetö'nün "SAY" grubu

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