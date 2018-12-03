FETÖ sanığı eski öğretmenlerin yargılandığı dava

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 23 eski öğretmenin tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanık M.B.A, tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, ''İddia edildiği gibi 'Selman' kod adını kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Beraatime karar verilmesini istiyorum.'' dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Savcı, eksik hususların giderilmesi ve esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için dosyanın taraflarına geri verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için duruşmayı erteledi.