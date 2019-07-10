FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, örgütün öğrencilerden sorumlu olduğu iddia edilen eski öğretmene, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski öğretmen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ayla Aksoy ile avukatı katıldı. Sanık Aksoy, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü. Duruşma savcısı, sanığın ByLock ve KakaoTalk programlarını kullandığını, öğrenci sorumlusu olduğunu, öğrencilere yönelik, kamp, sohbet, gezi ve piknik gibi programları organize ettiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Aksoy'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

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