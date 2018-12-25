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FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

25 Aralık 2018 Salı 14:31
FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt mensupları ile sabit telefon hatlarından ardışık arama ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık E.Y, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı, avukatı ise hazır bulundu.

Özel bir kurumda öğretmenlik yaptığını belirten sanık E.Y, örgüt mensupları ile ardışık aramalarla iletişim kurduğu iddiasının doğru olmadığını, kendisini kimin aradığını hatırlamadığını söyledi.

Mağdur olduğunu öne süren sanık, eşinin hamile olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Savcı mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sabit hatlardan ardışık olarak arandığı HTS kayıtlarından tespit edilen sanık E.Y'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:31
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