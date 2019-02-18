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FETÖ sanığı eski kaymakama hapis cezası

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski Osmaniye Hasanbeyli Kaymakamı Fahrettin Demir'e, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:46
FETÖ sanığı eski kaymakama hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinin eski kaymakamı Fahrettin Demir, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fahrettin Demir ile avukatı katıldı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın örgüt tarafından düzenlenen "sohbet" adı altındaki toplantılara katılması, "himmet" adı altında yardımda bulunması, Hasanbeyli ilçesinde kaymakam olarak göreve başladığı 2015 yılının mayıs ayından sonra da yapıyla irtibatını koparmayarak "sohbet" toplantılarına katılması ve örgütle organik bağ kurarak FETÖ'nün mülkiye yapılanması içerisinde olduğunun anlaşılması dikkate alınarak ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Sanık Demir ise savunmasında, silahlı terör örgütüne üye olmadığını ve mütalaadaki hususları kabul etmediğini belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

Son sözü sorulan Demir, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Fahrettin Demir'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:46
  1. cezalandırma talebi
  2. FETÖ sanığı
  3. hüküm
  4. karar
  5. mütalaa
  6. Savunma

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