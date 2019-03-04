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FETÖ sanığı eski kaymakama beraat etti

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski Karahallı Kaymakamı Hakkı Başhan ile ilgili karar verildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:23
FETÖ sanığı eski kaymakama beraat etti

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski Karahallı Kaymakamı Hakkı Başhan ile ilgili karar verildi.

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Başhan ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, sanık hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla kamu davası açılmasına rağmen, yargılama aşamasında her türlü şüpheden uzak, açık ve net somut delil elde edilemediğinden beraatine karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Hakkı Başhan, FETÖ ile bağlantısının olmadığını, görev yaptığı dönemde de yaptıklarıyla örgüte karşı olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Başhan'ın delil yetersizliliğinden beraatine karar verdi.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığınca hakkında idari soruşturma başlatılan eski Karahallı Kaymakamı Hakkı Başhan, 2016 yılının ağustos ayında gözaltına alınmıştı.

Başhan hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:23
  1. Avukat
  2. FETÖ
  3. İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. Karahallı Kaymakamı Hakkı Başhan
  5. sanık

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