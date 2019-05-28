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FETÖ sanığı eski imama 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası

Şanlıurfa’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski imama 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası hükmedildi.

28 Mayıs 2019 Salı 18:10
FETÖ sanığı eski imama 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası

Şanlıurfa’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski imama 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası hükmedildi.


Edinilen bilgiye göre, 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Abdurrahim D. ile avukatı katıldı. Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek "ByLock" kullanmadığını ve ilgili raporun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Terör örgütüyle hiçbir irtibatı olmadığını iddia eden Abdurrahim D., beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandığının tespit edildiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 18:10
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