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FETÖ sanığı eski İl Sağlık Müdürüne hapis cezası

"Fetullah Gülen böyle bir darbeyi yaptıysa ellerinden öperim" dediği iddiasıyla yargılanan eski Kayseri İl Sağlık Müdürü, "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

05 Mart 2019 Salı 17:28
FETÖ sanığı eski İl Sağlık Müdürüne hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski İl Sağlık Müdürü, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık eski İl Sağlık Müdürü Kadir Ç. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen H.K. ve İ.T, sanıkla işitme cihazı satan bir merkezde birlikte çalıştıklarını anlattı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 15-20 gün sonra iş yerinde öğlen yemek yerken darbe üzerine sohbet ettikleri sırada sanığın, "Fetullah Gülen böyle bir darbeyi yaptıysa ellerinden öperim." dediğini öne süren tanıklar, bunun üzerine sanığa tepki gösterdiklerini, aralarında tartışma çıktığını, sonrasında da gidip şikayette bulunduklarını belirtti.

Diğer tanık S.Ş. ise bu diyaloğu duymadığını, sanığın FETÖ ile bir irtibatı olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, tanık ifadelerini kabul etmediğini belirtti.

Sanık avukatı da bu ifadeyi kullanıp kullanmadığını birkaç kez müvekkiline sorduğunu ifade ederek, "Müvekkilim bana, 'biz bunları abdestli, namazlı insanlar olarak bilirdik. Darbe yapacaklarını hiç tahmin etmezdik.' dedi." diye konuştu.

Savcı mütalaasında, sanığın, "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Kadir Ç'ye "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan 10 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:28
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