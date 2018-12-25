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FETÖ sanığı eski hakimin yargılandığı dava

Adana'da MİT tırlarının durdurulmasına yönelik soruşturma ile kamuoyunda "yasa dışı dinleme soruşturması" olarak bilinen dosya kapsamında tutuklanan bazı eski asker ve polis şüpheliler için usulsüz ve zorlama tahliye kararları verdiği öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

25 Aralık 2018 Salı 14:10
FETÖ sanığı eski hakimin yargılandığı dava

ADANA (AA) - Adana'da eski hakim hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, MİT tırlarının durdurulmasına yönelik soruşturma ile kamuoyunda "yasa dışı dinleme soruşturması" olarak bilinen dosya kapsamında tutuklanan bazı eski asker ve polis şüpheliler için usulsüz ve zorlama tahliye kararları verdiği iddia edilen tutuksuz eski hakim H.H.B. ile avukatı katıldı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanık H.H.B. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ve tanık beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

En son Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olarak görev yaparken ihraç edildiğini belirten H.H.B, ''Hakkımdaki tanık beyanları soyut iddialardan ibarettir. FETÖ/PDY ile bir ilgim yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti de eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İddianamede, H.H.B'nin, kamuoyunda "MİT tırları soruşturması" olarak bilinen dosyada, "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme ve siyasal yararlara ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlamasıyla yargılanan eski jandarma istihbarat yüzbaşı H.G. ve jandarma kıdemli astsubay G.M. ile ilgili Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesinin tutuklama kararlarına yapılan itirazı, Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olarak inceleyerek şüphelilerin tahliyelerine karar verdiği bilgisi yer almıştı.

Eski hakimin, kamuoyunda "usulsüz dinleme" olarak bilinen soruşturma dosyasında da "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, iftira, suç uydurma" suçlamasıyla yargılanan, aralarında emniyet müdürü rütbesinde olanların da bulunduğu 5 eski polis hakkında tahliye kararı verdiği hatırlatılan iddianamede, eski polisler hakkında "FETÖ/PDY'ye üye olma" suçundan kamu davası açıldığı da aktarılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:10
  1. FETÖ/PDY davası
  2. Savunma
  3. tanık beyanı
  4. tutuksuz sanık

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