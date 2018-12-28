FETÖ sanığı eski hakim ve eşi eski savcıya hapis cezası
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski HSK üye adayı ve İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Yeşim Sayıldı 8 yıl 9 ay 9 gün, eşi eski savcı Selçuk Sayıldı 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı28 Aralık 2018 Cuma 20:10
SAMSUN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski HSK üye adayı ve İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Yeşim Sayıldı 8 yıl 9 ay 9 gün, eşi eski savcı Selçuk Sayıldı ise 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına mahkum edildi.
Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Yeşim Sayıldı ile eşi eski savcı Selçuk Sayıldı tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Duruşmada sanık Yeşim Sayıldı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay 9 gün, eşi Selçuk Sayıldı'ya da aynı suçtan 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezası verildi.
"Cezaların alt sınırdan ayrılarak teşdiden" verildiği duruşmada mahkeme sanık çiftin tutukluluk halinin de devamına hükmetti.
YORUM YAZ