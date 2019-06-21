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FETÖ sanığı eski hakim-savcı çifte hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski hakime 7 yıl 6 ay, eşine ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

21 Haziran 2019 Cuma 17:02
FETÖ sanığı eski hakim-savcı çifte hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski hakim 7 yıl 6 ay, eşi ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar eski hakim Emine Keskin ile eşi eski cumhuriyet savcısı Özgür Keskin katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatları Keskin çiftinin suçsuz olduğunu, ByLock programını kullanmadıklarını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanıkların ByLock kullandığını, ayrıca sanık Emine Keskin'in örgütün hakim-savcılık sınav sorularının verildiği sözde "çalışma evlerinde" kaldığını ve sınavı kazandıktan sonra bu evlerden birinin sorumlusu olduğunu, "Esen" kod ismini kullandığını ve sınav sorularını bilgisayar üzerinden evde kalanlara gösterdiğini belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Özgür Keskin'e 6 yıl 3 ay, eşi Emine Keskin'e ise 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasaklarının devamına hükmetti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:02
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