FETÖ sanığı eski hakim savcı çifte hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski hakim ve savcı çift, 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar eski savcı Şuayip Karaköse ile karısı eski hakim Hüsne Karaköse katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Müvekkillerinin son savunmalarını yapan çiftin avukatı, mazeret bildiren sanıkların suçsuz olduklarını savundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Şuayip Karaköse'nin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını, kullanıcı adının "Beyazıt" ve şifresinin de "karakose-38" olduğunu, örgütün hakim savcılık sınavına yönelik oluşturduğu "çalışma evinde" kaldığını ve "katalog evliliği yaptığı eşinin de öğrencilik yıllarında "ev ablalığı" yaptığını, ByLock kullandığını belirterek cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklara "silahı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.