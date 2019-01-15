FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne hapis cezası

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski İzmir emniyet müdür yardımcısı Halil İbrahim Karazeybek, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Karazeybek ve avukatı katıldı.

İddia makamı, örgütün gizli haberleşme programı ByLock programı kullandığı tespit edilen sanığın, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer aldığı, cep telefonunda "Eagle" adlı programın kalıntılarının olduğu ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığı gibi hususların dikkate alınarak "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Önceki beyanlarını tekrar eden Karazeybek, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirterek, Eagle ve ByLock gibi programları kullanmadığını, kapatılan Şifa Üniversitesinde eğitim gören çocuğunun okul taksidi için Bank Asya'da hesap açtırdığını ancak bu bankaya talimatla para yatırmadığını ileri sürdü.

Emniyet mahrem yapılanmasında da yer almadığını öne süren Karazeybek, bu konuda aleyhine beyanda bulunan "Garson" kod adlı gizli tanığın ifadelerini kabul etmediğini savundu.

Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 9 yıl hapis cezasına mahkum ettiği Karazeybek'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 10 Ağustos 2016'da, dönemin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Karazeybek'i gözaltına almıştı.

Karazeybek'in, Bylock programı üzerinden 17-25 Aralık 2013 sonrasında İzmir'de örgüt mensuplarını organize ettiği ileri sürülmüştü.

