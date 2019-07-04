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FETÖ sanığı eski Danıştay üyesine etkin pişmanlık indirimi

FETÖ üyeliğinden tutukluyken etkin pişmanlıktan yararlanan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş'a, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:03
FETÖ sanığı eski Danıştay üyesine etkin pişmanlık indirimi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutukluyken etkin pişmanlıktan yararlanan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş, örgüt üyeliğinden yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bektaş hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeleri ile askeri hakimlerin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Vahit Bektaş ile avukatı Aytekin Erçoban katıldı.

Duruşmada, Bektaş ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyerek, örgütle ilgili bildiklerini önceki duruşmalarda anlatan Vahit Bektaş, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'ye gitmeden önce kaldığı Altunizade'deki FEM Dershanesi'nin en üst katının bazı Danıştay üyelerince gezildiği bilgisini vermişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti de o tarihteki baz bilgilerinden geziye katılan FETÖ mensubu Danıştay üyelerini tespit etmişti.

Önceki duruşmalarda FETÖ üyesi Danıştay üyeleriyle ilgili de bilgiler veren Bektaş, beraatine karar verilmesini istedi.

- Karar

Aranın ardından toplanan heyet tarafından alınan karar, heyete başkanlık eden Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.

Sanığın "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak 5 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 7 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın, etkin pişmanlık göstererek itirafta bulunması, örgütün yapısı ve faaliyetleri hakkında faydalı bilgiler vermesi nedeniyle, verdiği bilgilerin mahiyeti ve etkin pişmanlık gösterdiği zaman dikkate alınarak, TCK'nin etkin pişmanlığa yönelik 221/4. maddesindeki hüküm gereğince ceza, 3/4 oranındaki indirimle 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çevrildi.

Sanık Bektaş'ın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak TCK'nin 62. maddesi uyarınca altıda bir oranında indirim yapıldı ve ceza 1 yıl 6 ay 22 güne indirildi.

Vahit Bektaş'ın ileride suç işlemeyeceği kanaatine varan heyet, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesi gereğince sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık Bektaş, kararın kesinleşmesinin ardından 5 yıl boyunca kasıtlı bir suça karışmazsa hakkındaki hüküm düşecek.

Sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı.

- FETÖ'nün FEM Dershanesi'ndeki 5. katı

Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ndeki daha önceki duruşmalarda, itirafçı beyanlarıyla meslekten ihraç edilen bazı eski hakimlerin, Danıştaya üye seçildikten sonra, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'ye gitmeden önce kaldığı Altunizade'deki FEM Dershanesi'nin en üst katını müze gibi gezdikleri, Bektaş'ın beyanlarıyla ortaya çıkmıştı.

İtirafçı eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş, 2012'de İstanbul'a yapılan geziye 35'e yakın Danıştay üyesinin katıldığını belirterek, "İstanbul gezisi sırasında, Amerika'daki şahsın gitmeden önce Altunizade'deki dershanenin en üst katında kaldığı oda da gezdirildi. Kaldığı oda mevcut haliyle korunmuştu. Bize, 'Şu odayı kullandı, sohbetleri şurada yapıyordu.' diye anlatıldı" şeklinde beyanda bulunmuştu.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından hazırlanan iddianamelerde, İstanbul Altunizade'de bulunan FEM Dershanesi, özellikle de dershanenin beşinci katındaki toplantı salonunun, örgütün yönetim merkezlerinden biri olduğu ortaya çıkarılmıştı. Fetullah Gülen'in TSK içindeki örgüt mensubu rütbeli personel, kaymakamlar, emniyet mensupları ve yargı personeliyle burada toplantılar yaptığı belirlenmişti.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:03
  1. Eski Danıştay Üyesi Vahit Bektaş
  2. Etkin pişmanlık indirimi
  3. FETÖ
  4. Yargıtay 9. Ceza

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