FETÖ sanığı eski binbaşının kardeşi nezarethanede bakın kimin telefonunu kullanmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan eski binbaşı Gökhan Balcı, savunmasını hazırlamak için ek süre talep etti. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, Balcı'nın savunmasını yapması için gerekli ve yeterli sürenin verildiğini belirterek, talebin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddine oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.

Savunmasına devam eden sanık Balcı, Tekirdağ'daki 8. Mekanize Piyade Tugayı'nda görev yaparken 20 Haziran-27 Temmuz arasında geçici görevle Kara Harp Okuluna gönderildiği için Ankara'ya geldiğini söyledi.

Darbe girişiminden 5 gün öncesine kadar Kastamonu'da eşinin köyünde kısa tatil yaptığını ve ailesini bırakıp 10 Temmuz'da Ankara'ya döndüğünü bildiren Balcı, 15 Temmuz'a kadar mesaiye devam ettiğini, 15 Temmuz öğle saatlerinde ÖSYM bürosuna gittiğini, akşam da memleketten dönen ailesinin yanında olduğunu anlattı.

'Darbe girişimini televizyondan öğrendim'

Çocuklarıyla birlikte gittiği parkta saat 23.00 sularında uçak seslerini duyduğunu ancak anlamlandıramadığını savunan Balcı, şunları kaydetti:

"Eve döndüğümüzde darbe girişimini televizyondan öğrendim. Saat 23.16'da sabit bir hattan arandım ve Kara Harp Okulu Komutanın, 'En seri vasıtayla Mamak'taki kışlaya katılmam' talimatı verildiği söylendi. Emri, çalışma arkadaşlarıma teyit ettirdim. Emir üzerine saat 00.45 sularında sivil ve silahsız olarak Mamak'a gitmek üzere evden çıktım. Genelkurmay Başkanlığı yakınlarında polis aracımı çevirdi. Asker olduğumu öğrenince araçtan inip yere yatmamı istediler.

Bu sırada helikopterden üzerimize ateş edildi. Orada bulunan vatandaşlarla kendimizi metro istasyonuna attık. Can güvenliği endişesiyle Genelkurmay'a sığınmaya karar verdim. Fakat nöbetçiler karargaha yaklaşmama izin vermeyerek, silah doğrulttular ve 'Yaklaşma vururuz' dediler. Panik içinde nizamiyeye geçtim. Burada görevlilere asker olduğumu, Mamak'ta görevlendirildiğimi, buraya gidemediği için Genelkurmay'a sığınmak istediğimi anlattım. Fakat beni içeri almadılar. Tam geri dönmeye karar vermişken önceden birlikte görev yaptığım Kamil Ilgaz'ı gördüm. Başımdan geçenleri anlatınca onun yardımıyla saat 01.10'da içeri girdim."

'Kendimi korumak için silahlardan birini aldım'

Genelkurmay Başkanlığı Karargahına ilk defa geldiğini belirten Balcı, "Binanın içinde ışığı yanan bir oda vardı, oraya yöneldim. İçeride 4-5 kişi televizyon izliyordu. Sivil olduğum için benden rahatsız olduklarını fark ettim. Karargahtan çıkmaya karar verdim. Nizamiyeye yöneldim ancak görevliler çıkışıma izin vermediler, tekrar karargaha girdim. Karargaha girdiğimde, koridordan nereden ve kim tarafından getirildiğini bilmediğim silahlar gördüm. İnsanların içeriye girdiğini görünce, kendimi korumak için silahlardan birini aldım. Bu sırada sivil grup, komuta katına kadar gelmişti." ifadelerini kullandı.

Balcı, savunması sırasında kendisi ve Genelkurmay Karargahı ile alakasız videolar gösterince, Mahkeme Başkanı Dik, "Boşver bunları, suçlamalarla ilgili savunmanı yap. Elinde silah görülüyor, buna ilişkin savunma yap." dedi.

'Kardeşimin kullandığı telefonun Adil Öksüz'e ait olduğunu öğrendik'

Savunmasına devam eden Balcı, bir süre sonra Genel Sekreterlik katından silah sesleri duyduğunu ve kimseye ateş etmediğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Bina sakinleşince silahı aldığım yere bıraktım. Yaptığım sadece hayatta kalmak, can güvenliğimi sağlamaya çalışmaktan ibarettir. Vatandaşlara ateş edildiği anda koridorda değildim. Darbe planlamasında, icrasında ve sonraki aşamalarından haberim yok. Biz kendi halinde bir aileydik, kardeşim de nezarethanede sivil bir kişinin telefonunu kullanıyor. Sonra da öğreniyoruz ki bu kişi Adil Öksüz. Babam, ne darbeyle ne de Adil Öksüz ile bir bağlantısı olmadığı için tahliye edildi."