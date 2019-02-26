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FETÖ sanığı eski askerlerin yargılandığı dava

Adana'da, haklarında örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle iletişim kurdukları iddiasıyla dava açılan tutuksuz 18 eski astsubayın yargılanmasına devam edildi

26 Şubat 2019 Salı 19:10
FETÖ sanığı eski askerlerin yargılandığı dava

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle iletişim kurdukları iddiasıyla tutuksuz 18 eski astsubayın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanık Z.T. savunmasında, FETÖ terör örgütüyle bir ilgisinin olmadığını öne sürerek, ''Örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle iletişim kurmadım. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum.'' ifadesini kullandı.

Sanık R.O. ise 2014'te kadar örgütün sohbet toplantılarına katıldığını belirterek, "Daha önceki aşamalarda etkin pişmanlığa dair detaylı ifade vermiştim. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum.'' dedi.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 19:10
  1. erteleme
  2. FETÖ sanığı eski askerler
  3. tutuksuz sanıklar
  4. yargılama

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