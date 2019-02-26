FETÖ sanığı eski askeri öğrenciye etkin pişmanlık indirimi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan eski askeri lise öğrencisi, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Abdullah G. ve avukatı hazır bulundu.

Ankesörlü telefonlardan kendisinin ardışık arandığını kabul eden Abdullah G, örgüt üyelerinin genellikle askeri öğrencilerle bağlantıyı bu yöntemle kurduğunu söyledi.

Etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını belirten Abdullah G, şöyle konuştu:

"Bu örgüt yapılanmasında bulunan kişiler, derslerimiz iyi olduğundan dolayı harp okulunda yanımıza geldiler. Bizi evlerine davet edip, evlerde Kur'an okuyup namaz kılacaklarını söylüyorlardı. Bu örgütün daha önce cemaat olduğunu bildiğimizden evlerine gidip Kur'an okuyup, namaz kılardık. Evlerde bulunan kimseler, bizlere örgütle bağlantımızın kopmaması ve maneviyatımızın artması için evlerine çağırıyordu. Bizi aradıkları zaman mutlaka o telefon açılması lazımdı. Açmazsak, bir şahıs eve geliyordu."

Aramaları tarihsel olarak hatırlamadığını aktaran Abdullah G, "Örgütün mahrem imamları bizleri arayarak buluşma tarihi ve yer veriyordu. Şu an ardışık olarak 3 arama saptanmış ancak beni daha fazla aradılar. Aramalardan dolayı bunlardan bıktım. Ayrılmak istedim, korkuyordum. Ayrılmak istediğimi söyleyemiyordum. Devletin içerisinde bunlardan çok kişi vardı. Ayrılmak istersem adamları bana musallat olacak diye düşünüyordum." diye konuştu.

Tanık U.K. ise sanığı harp okulundan tanıdığını dile getirerek, "Sanıkla harp okulunda beraberken ardışık olarak arandık. 'Akif' kod adlı şahıs bizi arardı. Tam sayısını bilmiyorum ama sürekli bizi arardı, rahatsız ederdi. Telefonu açamadığım zaman eve kadar gelirdi." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın, "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlığını kabul ettikleri sanık Abdullah G'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verip hükmün açıklanmasını geri bıraktı, sanığın tahliyesini kararlaştırdı.