FETÖ sanığı eski albayın bilgisayarında çocuk pornosu bulundu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerlere yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında tutuklanan eski albay Cem Ş'nin bilgisayarında yapılan inceleme sonucunda çok sayıda çocuk pornosu bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibatı tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik "ankesörlü telefon" soruşturmasında Hava Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığında Denetleme Başkanı olarak görev yapan albay Cem Ş. gözaltına alındı.

FETÖ mensubu olduğu ve örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat sağladığını belirlenen Cem Ş, savcılık sorgusunun ardından çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sorgusunda üzerine atılı suçları reddettiğini belirten Cem Ş, 1991'de Hava Harp Okuluna girdiğini, uzun yıllar terörle mücadele operasyonlarında görev yaptığını, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında çalıştığını ancak mehil izninde olduğundan görev yerine gitmediğini, 2017 Şubat'ta ise Hava Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığına atandığını Denetleme Başkanlığında görevliyken açığa alınıp gözaltına alındığını beyan etti.

FETÖ mensubu olmadığını eşiyle evlenmesinde örgütün bir bağı bulunmadığını ifade eden 3 çocuk sahibi Cem Ş, örgütün haberleşme metodu olarak sabit ve ankesörlü hatlardan irtibata geçme yöntemini daha önce gazeteden okuduğunu bu konu hakkında başka bir şey bilmediğini savundu.

Terör örgütünün herhangi bir iletişim yöntemini kullanmadığını savunan Cem Ş, ikametinde yapılan aramada ele geçen ve mahkeme kararıyla el konan dijital materyallerin kendisine ait olduğunu, söz konusu cihazlarda herhangi bir suç unsuru bulunmadığını iddia etti.

Soruşturma sonucunda Cem Ş'nin FETÖ'nün mahrem imamları tarafından arandığı tespit edildi.

Cem Ş'nin 2010- 2018'de kullandığı telefon hattının HTS kayıtlarında, sabit kontörlü telefonlardan 2010'da 5, 2012'de 4, 2013'te 6, 2014'te 8, 2015'te 8 ve 2016'da bir defa arandığı tespit edildi.

Bunun üzerine savcılık Şüpheli Cem Ş. hakkında "silahlı terör örgütü üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

- "KakaoTalk" programını da yüklemiş

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan Cem Ş'nin gözaltına alındığında ele geçirilen dijital materyallerindeki inceleme, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tamamlandı.

Mahkemeye gönderilen dijital inceleme raporunda, sanığın telefonunda FETÖ üyelerinin iletişim aracı olarak kullandığı "KakaoTalk" programının yüklü olduğu belirtildi.

Ayrıca sanığın bilgisayarının hard diskinden alınan imajda yapılan incelemede, küçük yaştaki çocuklara ait çok sayıda pornografik fotoğraf ve videolar bulunduğu kaydedildi.

Bu görüntülere ilişkin savunması alınan Cem Ş, "İddia edilen hususlar bana ait değildir. Ben hard diskimi bir arkadaşıma vermiştim. Kendi arşivini bana yüklemiş. Bu arkadaşımın ismini vermek istemiyorum. Hard diskim birçok kişiye verdiğim için birçok kişiden şüpheleniyorum. Şu anda isim vermiyorum." dedi.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Cem Ş. hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.