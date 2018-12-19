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FETÖ sanığı emekli polise 6 yıl 3 ay hapis

19 Aralık 2018 Çarşamba 18:22
FETÖ sanığı emekli polise 6 yıl 3 ay hapis

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan emekli polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hamit T. ile avukatı katıldı.

Sanık, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın, ByLock kullandığını, kullanıcı adının "hmt027" olduğunu ve FETÖ elebaşının çağrısının ardından Bank Asya'daki hesabında ciddi artışlar yaşandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, mevcut durumunun devamına hükmetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 18:22
  1. Bylock
  2. FETÖ/PDY
  3. FETÖ/PDY davası
  4. Gaziantep

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