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FETÖ sanığı bilgisayar korsanlarının yargılandığı dava

Kayseri'de, siyasilerin sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri ve WhatsApp'ta "Yurtta Sulh Konseyi" isimli grup kurarak devlet görevlilerini tehdit ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 10 sanığın yargılanmasına devam edildi

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:35
FETÖ sanığı bilgisayar korsanlarının yargılandığı dava

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, siyasilerin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek kişisel bilgilerini ifşa ettikleri, devlet büyüklerine yönelik tehdit içerikli paylaşımlarda bulundukları, WhatsApp'ta "Yurtta Sulh Konseyi" isimli grup kurarak devlet görevlilerini tehdit ettikleri iddiasıyla hakkında dava açılan 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan tutuksuz yargılanan sanıklardan S.C.Y. ve Y.Y. ile avukatları katıldı. Müşteki TBMM avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Mütalaasının hazır olmadığını belirten savcı, mütalaasını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Duruşmada hazır olan sanıklar S.C.Y. ve Y.Y. de üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, savcının mütalaasını hazırlaması ve diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri Cumhuriyet Savcılığınca, siber saldırılarla FETÖ propagandası yaptıkları tespit edilen bilgisayar korsanı suç şebekesi üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kayseri merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Çankırı, Aksaray ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesince kurulan özel ekibin 5 ay süren teknik takibi sonunda 24 Mayıs 2017'de düzenlenen operasyonda sanıklar çeşitli illerde gözaltına alınmış, WhatsApp programında "Yurtta Sulh Konseyi̇" isimli grup oluşturan sanıkların ve grup yöneticisi "albay" takma isimli kişinin "darbe girişimi sonrası yakalanan FETÖ mensuplarının serbest bırakılması, aksi halde tekrar darbe girişiminin başlayacağı konusunda mesaj yayınlayan Fuat Avni benzeri suç örgütü olan bilgisayar korsanı grubuna üye oldukları" belirlenmişti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:35
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