İzmir’de FETÖ propagandası yapanlara operasyon
İZMİR’de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i sosyal medya üzerinden övdükleri ve örgüt adına propaganda yaptıkları iddiasıyla 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.16 Ağustos 2018 Perşembe 10:46
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen’i sosyal medya üzerinden övdükleri belirlenen 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılırken, Gülen’i öven ve örgüt propagandası yapan kişilerin adreslerine yönelik operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.
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