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FETÖ propagandası yapan ’Kaç Saat Oldu’ hesabını yöneten şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü ’nün propagandasını yapan ’Kaç Saat Oldu’ hesabını yöneten E.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:15
FETÖ propagandası yapan ’Kaç Saat Oldu’ hesabını yöneten şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü ’nün propagandasını yapan ’Kaç Saat Oldu’ hesabını yöneten E.B. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Fetullahçı Terör Örgütü’nün Fuat Avni isimli hesabından sonra en önemli propaganda sosyal medya hesaplarından birisi olduğu değerlendirilen ’Kaç Saat Oldu’ isimli Twitter hesabına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.


Soruşturma kapsamında hesabı kimin yönettiğine yönelik çalışmalar sonucunda hesabın E.B. tarafından yönetildiği belirlendi. Hakkında FETÖ üyeliği ve terör örgütü propagandası suçlarından gözaltı kararı verilen E.B. Beylikdüzü’ndeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:15
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