FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede Ankara merkezli 76 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu kapsamında, gözaltına alınan zanlılardan 6’sı Ordu’ya getirildi.

Ankara merkezli 76 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu kapsamında, gözaltına alınan zanlılardan 6’sı Ordu’ya getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan ‘Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’nda, FETÖ üyelerinin, yazılı sınavdan önce sorulara bir şekilde erişerek, örgüt üyelerine verdiklerinin tespit edilmesi üzerine 76 ilde toplam bin 112 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Belirlenen illerde gerçekleşen eş zamanlı operasyon sonucu şahıslar gözaltına alındı.

Çeşitli illerde gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı Ordu’ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların adliyedeki ifadeleri sürüyor.

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