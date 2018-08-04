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FETÖ operasyonunda önemli isim tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gazi Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik 19 kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararı ardından yakalanan 12 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:36
FETÖ operasyonunda önemli isim tutuklandı

 Tutuklanan isimler arasında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün doktoru Sedat Caner'in de olduğu ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre Caner'in FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, kapatılan örgüte ait Bank Asya'da hesabı olduğu tespit edildi. Adana'da FETÖ soruşturmasında yakalanan ve örgüt lideri Fetullah Gülen tarafından imzalı saat hediye edilen örgütün sözde üst düzey asker ve polis imamı Necati K. (29) yakalandı. Operasyon kapsamında ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan emniyetin kripto imamı olan Mevlüt D. (33) tedavi için geldiği hastanede gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar Necati K. ile Mevlüt D. tutuklandı. Edirne'de ise Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. FETÖ operasyonları kapsamında Balıkesir'de 8 astsubay, Antalya'da 16 kişi gözaltına alındı.

Sabah

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:36
  1. Edirne
  2. Balıkesir
  3. Antalya
  4. Adana
  5. FETÖ
  6. sedat caner
  7. GÜNCEL Haberleri

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