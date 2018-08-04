FETÖ operasyonunda önemli isim tutuklandı

Tutuklanan isimler arasında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün doktoru Sedat Caner'in de olduğu ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre Caner'in FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, kapatılan örgüte ait Bank Asya'da hesabı olduğu tespit edildi. Adana'da FETÖ soruşturmasında yakalanan ve örgüt lideri Fetullah Gülen tarafından imzalı saat hediye edilen örgütün sözde üst düzey asker ve polis imamı Necati K. (29) yakalandı. Operasyon kapsamında ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan emniyetin kripto imamı olan Mevlüt D. (33) tedavi için geldiği hastanede gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar Necati K. ile Mevlüt D. tutuklandı. Edirne'de ise Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. FETÖ operasyonları kapsamında Balıkesir'de 8 astsubay, Antalya'da 16 kişi gözaltına alındı.

Sabah