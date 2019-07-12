FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 asker adliyeye sevk edildi Kocaeli merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 askerden 7’si adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 askerden 7’si adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ’nün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 5’i aktif görevde 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 6 astsubay ve 8 eski askeri öğrenci olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Kocaeli merkezli Ankara, Elazığ, Siirt, Sakarya, Osmaniye ve Manisa’da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. 9 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahıslardan 7’si tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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