FETÖ operasyonunda 9 kişi yakalandı
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 kişi yakalandı.31 Mayıs 2019 Cuma 17:39
SEZAİ ERHAN MALATYA - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen doktor, öğretmen ve özel okul çalışanının da bulunduğu 9 kişi yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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