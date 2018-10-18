FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Balıkesir merkezli 5 ilde operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda örgüt üyesi olduğu ve örgüt içerisinde aktif görev aldığı, örgüt evlerinde ağabeylik yaptığı tespit edilen 9 şüpheliye yönelik Balıkesir merkezli 5 ilde İstanbul, İzmir, Bursa ve Sivas'ta ev ve iş yeri olmak üzere 10 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında avukat ve emlakçı şahısların da olduğu 5 zanlı yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgüte ait doküman, dijital materyal ve kitap da ele geçirildi.

Operasyonların devam ettiği öğrenildi.