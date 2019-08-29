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Terör örgütünü savundular! FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

Denizli’de FETÖ'yü savunan paylaşımlarda bulundukları ve Bank Asya hesaplarında hareketlilik olduğu iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan 5 kişi düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:57
Terör örgütünü savundular! FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

Denizli’de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, terör örgütünü savunan paylaşımlarda bulundukları ve FETÖ’ye ait banka olan Bank Asya hesaplarında hareketlilik olduğu iddiasıyla 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Adreslere eş zamanlı operasyon

Bir mühendis, bir banka çalışanı ve 3 esnaf olmak üzere 5 kişi İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tespit ettikleri adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:57
  1. Denizli
  2. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  3. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

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