Terör örgütünü savundular! FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
Denizli’de FETÖ'yü savunan paylaşımlarda bulundukları ve Bank Asya hesaplarında hareketlilik olduğu iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan 5 kişi düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.29 Ağustos 2019 Perşembe 14:57
Denizli’de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında, terör örgütünü savunan paylaşımlarda bulundukları ve FETÖ’ye ait banka olan Bank Asya hesaplarında hareketlilik olduğu iddiasıyla 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Adreslere eş zamanlı operasyon
Bir mühendis, bir banka çalışanı ve 3 esnaf olmak üzere 5 kişi İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tespit ettikleri adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
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