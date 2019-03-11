FETÖ operasyonunda 1 kişi yakalandı Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde FETÖ/PDY üyesi 1 kişi jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde FETÖ/PDY üyesi 1 kişi jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca "terör örgütleri"ne yönelik yapılan operasyonda Yeşilhisar Mahallesi’nde "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak" suçundan aranan A.N.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmışdı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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