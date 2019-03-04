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FETÖ operasyonu: 50 kişi yakalandı

Bursa TEM ekipleri, Bursa merkezli 19 ilde TSK’nın içerisine yerleştirilmiş FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:46
FETÖ operasyonu: 50 kişi yakalandı

Bursa TEM ekipleri, Bursa merkezli 19 ilde TSK’nın içerisine yerleştirilmiş FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Hakkında yakalama kararı bulunan 25’i muvazzaf toplam 50 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

 

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın Türk Silahlı Teşkilatı içerisine yerleştirdiği ve büfe telefonlarından ardışık periyodik telefon görüşmeleri yaptıkları tespit edilen 25’i muvazzaf 50 örgüt mensubunun yakalanması için çalışma başlattı.

 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yakalama ve arama kararı alan ekipler, TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt mensuplarının yakalanması için Bursa merkez olmak üzere Antalya, İzmir, İstanbul, Şırnak, Ankara, Aydın, Hakkari, Şanlıurfa, Isparta, Balıkesir, Ağrı, Konya, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Malatya, Hatay ve Edirne’de operasyon yaptı. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:46
  1. Şırnak
  2. Şanlıurfa
  3. Malatya
  4. Konya
  5. Kırklareli
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Isparta
  9. Hatay
  10. Hakkari
  11. Edirne
  12. Diyarbakır
  13. Bursa
  14. Balıkesir
  15. Aydın
  16. Antalya
  17. Ankara
  18. Ağrı
  19. Adana
  20. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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