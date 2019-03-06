FETÖ operasyonu: 2 kişi adliyeye sevk edildi Samsun merkezli İstanbul ve Ordu’yu da kapsayan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2’si adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli İstanbul ve Ordu’yu da kapsayan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2’si adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli İstanbul ve Ordu’yu da kapsayan çok sayıda adrese dün operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, ByLock kullandıkları, Bank Asya’da katılım hesaplarının bulunduğu ve örgütün derneklerine üye oluğu 1’i ihraç mühendis olmak üzere diğerleri örgüte müzahir kurumlarda çalışmış olan toplam 9 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Sorguları tamamlanan A.T. ve D.G.U., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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