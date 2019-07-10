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FETÖ operasyonları kapsamında Adana’da 3 yılda 4 bin 734 şüpheli yakalandı

Adana’da 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nden sonra geçen 3 yıllık sürede aralarında 800’ü aşkın polis ve 400’den fazla askerin de bulunduğu 4 bin 734 şüpheli yakalandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:51
FETÖ operasyonları kapsamında Adana’da 3 yılda 4 bin 734 şüpheli yakalandı

Adana’da 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nden sonra geçen 3 yıllık sürede aralarında 800’ü aşkın polis ve 400’den fazla askerin de bulunduğu 4 bin 734 şüpheli yakalandı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 15 Temmuz Darbe Girişi’minin ardından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda operasyonlar sürüyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu talimatıyla Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, hain darbe girişiminden sonra geçen 3 yıllık sürede Adana genelinde aralarında 800’ü aşkın polis ve 400’den fazla askerin de bulunduğu 4 bin 734 şüpheli yakalandı.


Yakalanan şüphelilerden bin 595’i tutuklanırken, bin 766 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, bin 373 şüpheli ise serbest bırakıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 291 şüphelinin ise halen firar olduğu öğrenildi.


Sayılara göre FETÖ/PDY şüphelilerinin yüzde 32’sinin tutuklandığı, yüzde 35’i hakkında adli kontrol kararı verildiği, yüzde 27’inin ise serbest bırakıldığı belirtildi.


Tutuklanan şüphelilerden 390’ının polis, 232’sinin asker, 91’inin ise hakim ve savcı, 822 tutuklunun ise diğer kurum çalışanı ve siviller olduğu kaydedildi.


Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan 21 polis, 14 asker ve 8 hakim-savcının ise halen arandığı da öğrenildi. Şüpheliler hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar sonucunda, Adana’daki terör ihtisas mahkemelerine onlarca dava açıldı. Mahkemeler, yüzlerce sanık hakkında çoğunluğu mahkumiyetle sonuçlanan kararlar verdi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:51
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