Edirne'de FETÖ okulunun genel müdürü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "hudut kartalları" diye ifade edilen Hudut Birliği askerleri, Meriç ilçesi sınırlarındaki askeri yasak bölgede devriye görevi yaparken Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Salih G'nin FETÖ'nün Eskişehir'deki bir okulunun genel müdürlüğünü yaptığı, eşi Hacer G'nin de KHK ile öğretmenlikten ihraç edildiği belirlendi. Bu kişilerin ayrıca ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Hudut Birliği askerlerinin Bosnaköy yakınlarındaki askeri yasak bölgedeki devriye görevi sırasında da FETÖ ile bağlantılı bir şirkette çalıştığı belirlenen Haydar K. yakalandı.

Zanlıların, işlemleri sürüyor.