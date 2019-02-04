"FETÖ okullarının devrini yakından takip ediyoruz"

KARABÜK (AA) - Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, yurt dışındaki FETÖ okullarının Türkiye'ye devri konusunu ilgili Bakanlıkla yakından takip ettiklerini ve bu süreci önemli gördüklerini belirterek, "Bu okulları kuran esasen Anadolu insanının hayırperverliğidir, oralara vermiş olduğu desteklerdir. Kendi vatandaşımızın, milletimizin parasıyla puluyla yapılan bu okulların, başkasının elinde tekrar FETÖ'yü finansal anlamda destekleyen kurumlar olmaktan çıkarılması gerekir." dedi.

YÖK tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen, TRT, THY ve AA'nın da destek verdiği "Orta Doğu'da Akademik Mirası Koruma" projesi kapsamında Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) "Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Mülteci Öğrenciler" konulu forum düzenlendi.



Forum kapsamında gerçekleştirilen "Yurt Dışı Eğitim Faaliyetleri" panelinde konuşan Akgün, 34 ülkede 257 çeşit okulları olduğunu söyledi.

Toplam 93 ülkeyle temasta bulunduklarını, 27 bin öğrencilerinin olduğunu aktaran Akgün, şunları kaydetti:

"Yurt dışında Türkiye adına daha önce açılan okullar var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 13 ülkede 66 resmi okulu var. Bunlar tamamen Türkçe eğitim yapan, Büyükelçiliğe bağlı okullar. Bunlar şu anda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, bunları devralmadık. Çünkü çok daha fazla önceliklerimiz var. Türkiye'den bazı grupların, malum grubun açmış olduğu 100 ülkede eğitim birimleri ya da okulları var. 'Bir kısmı da vardı' diyoruz artık.

Bu okulları kuran esasen Anadolu insanının hayırperverliğidir, oralara vermiş olduğu desteklerdir. Kendi vatandaşımızın, milletimizin parasıyla puluyla yapılan bu okulların, başkasının elinde tekrar FETÖ'yü finansal anlamda destekleyen kurumlar olmaktan çıkarılması gerekir. Bu kritik bir süreç, bunu Dışişleri Bakanlığımızla beraber Türkiye Maarif Vakfı olarak biz yürütüyoruz."

Akgün, 191 okul devraldıklarını anlatarak, "Devredilmeyen yerlerde de kritik ülkelerse bizim açımızdan gerekirse alternatifini açarak ilerliyoruz. Balkanlar'da ve bazı etrafımızdaki yakın ülkelerde bu sene okullar açtık, açmaya da devam edeceğiz. Ama geri kalan bu okulların Türkiye'ye devri konusunu Bakanlığımızla beraber yakından takip ediyoruz. Bu süreci Türkiye açısından önemli bir süreç olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları çerçevesinde Türkiye'nin kontrolü altına bulunan bölgelerde sosyal hayatın yeniden inşası sürecine Maarif Vakfı olarak katkı verdiklerini belirten Akgün, "200 bin öğrenci var kayıtlı, Türkiye'nin destek sağladığı ve 10 bin öğretmen var. Maarif Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü üzerinden giden bir süreç bu. Bu öğretmenlerin tamamının ücretini Maarif Vakfı olarak biz üstleniyoruz." diye konuştu.

- "Nitelikli öğrenci getirmek istiyoruz"

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren de "Uluslararası Öğrenci Seçimi ve Destekleri" panelinde yaptığı konuşmada, Türkiye burslarına başvuruları online aldıklarını söyledi.

Eren, başvuruların 15 Ocak'ta başladığını ve bugün itibarıyla sayının 53 bini geçtiğini aktararak, şu bilgileri paylaştı:

"Geçen sene 132 binle rekor kırdık. Şu an itibarıyla 53 bindeyiz. Bu sene biraz daha fazla başvuru alacağız. Çok başvuru, çok iyi öğrenci demek değil. Öyle bir doğrusal orantı yok. Aşırı başvuru olmasını talep etmiyoruz. Bizim için yönetilebilir başvuru sayısı olması lazım. Bu rakamlar bizim için yönetilebilir, çok daha fazlası mutlaka olacaktır önümüzdeki yıllarda, fakat onunla alakalı yeni mekanizma geliştirmeye çalışıyoruz.

17 bin 300 öğrencimiz var. Büyük kısmı lisans, yüksek lisans 3 bin 700, doktora 2 bin 600. Önümüzdeki süreçte yüksek lisansı biraz arttırmak istiyoruz. Bursların insani yardım algısı da var, çok fazla burs verdiğimiz için. Ama nitelikli öğrenci getirmek istiyoruz. Nitelikli öğrenci, nitelikli eğitime geliyor."

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız "Uluslararası Öğrencilerin Türkiye'ye Geliş ve Eğitim Sürecinde Göç İdaresinin Rolü", Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise "Uluslararası Eğitimde Kalite ve Akreditasyon" konulu sunum yaptı.