Filipinler'de FETÖ okulları faaliyete devam ediyor!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Filipinler'deki okullarında faaliyetlerini sürdürüyor.

Başkent Manila ve Zamboanga bölgesindeki ilk ve orta düzeyindeki okullarda faaliyetlerini sürdüren FETÖ/PDY'nin hedefinde özellikle politikacıların çocukları bulunuyor.

Politikacıların çocuklarına burs ve farklı imkanlar sağlayan terör örgütü, bu çocukları bünyesine katıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Filipinler Koordinatörü Yeşim Baktır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişi sırasında terör örgütünün gerçek yüzünün ortaya çıktığını söyledi.

"ÇOK SIKI DUVARLARLA ÖRÜLÜ, KORUNAN BİR OKUL"

FETÖ'nün Filipinler'de iki ayrı noktada faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Baktır, şunları kaydetti:

“Maalesef FETÖ konusunda duymak istediğimiz haberleri veremiyoruz. Malum terör örgütü halen burada varlığını sürdürüyor. Başkent Manila'da uluslararası nitelikte ilk, orta ve lise bölümünde eğitim adı altında faaliyetlerini sürdüren bir okulları var. Diğer bir okullarının da Mindanao Adası'ndaki Zamboanga bölgesinde olduğunu biliyoruz. Burası yatılı okul ve çok sıkı duvarlarla örülü, korunan bir okul.”

"HEDEFLERİNDE POLİTİKACILARIN ÇOCUKLARI VAR"

Filipinli devlet yöneticilerine, FETÖ'nün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu her fırsatta anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Baktır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nasıl bir tehlike içerdiklerini, bize nasıl zarar verdiklerini, onlara da nasıl zarar verebileceklerini anlatmaya çalışıyoruz. FETÖ'nün hedefinde özellikle politikacıların çocukları var. Özellikle politikacıların çocuklarına ulaşarak, onlara imkan ve burslar sağlayarak öğrenci almaya devam ediyorlar.”