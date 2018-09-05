0553 313 94 23

Filipinler'de FETÖ okulları faaliyete devam ediyor!

FETÖ’nün Filipinler’deki okullarının faaliyetlerine devam ettiği, okulların "çok sıkı" duvarlarla korunduğu öğrenildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:09
Filipinler'de FETÖ okulları faaliyete devam ediyor!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Filipinler'deki okullarında faaliyetlerini sürdürüyor.

Başkent Manila ve Zamboanga bölgesindeki ilk ve orta düzeyindeki okullarda faaliyetlerini sürdüren FETÖ/PDY'nin hedefinde özellikle politikacıların çocukları bulunuyor. 

Politikacıların çocuklarına burs ve farklı imkanlar sağlayan terör örgütü, bu çocukları bünyesine katıyor. 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Filipinler Koordinatörü Yeşim Baktır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişi sırasında terör örgütünün gerçek yüzünün ortaya çıktığını söyledi.

"ÇOK SIKI DUVARLARLA ÖRÜLÜ, KORUNAN BİR OKUL" 

FETÖ'nün Filipinler'de iki ayrı noktada faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Baktır, şunları kaydetti: 

Maalesef FETÖ konusunda duymak istediğimiz haberleri veremiyoruz. Malum terör örgütü halen burada varlığını sürdürüyor. Başkent Manila'da uluslararası nitelikte ilk, orta ve lise bölümünde eğitim adı altında faaliyetlerini sürdüren bir okulları var. Diğer bir okullarının da Mindanao Adası'ndaki Zamboanga bölgesinde olduğunu biliyoruz. Burası yatılı okul ve çok sıkı duvarlarla örülü, korunan bir okul.” 

"HEDEFLERİNDE POLİTİKACILARIN ÇOCUKLARI VAR"

Filipinli devlet yöneticilerine, FETÖ'nün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu her fırsatta anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Baktır, sözlerini şöyle sürdürdü:

Nasıl bir tehlike içerdiklerini, bize nasıl zarar verdiklerini, onlara da nasıl zarar verebileceklerini anlatmaya çalışıyoruz. FETÖ'nün hedefinde özellikle politikacıların çocukları var. Özellikle politikacıların çocuklarına ulaşarak, onlara imkan ve burslar sağlayarak öğrenci almaya devam ediyorlar.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 13:09
  1. FETÖ
  2. FETÖ okulları
  3. Filipinler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdulhamit Gül: İstinafa gelen dosya sayısı 1 milyon 200 bin civarında
    1. Abdulhamit Gül: İstinafa gelen dosya..
    2. Ziya Selçuk: Öğretmenler odasına..
    3. Salih Kaygusuz Erzurum İl Milli Eğitim..
    4. Arda Turan piyasada dibe çakıldı!..
    5. Manisa'da otobüs yayalara çarptı: 7..
    6. Malatya’da kaçak sigara operasyonu: 2..
    7. Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi..
    8. Pompeo, Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin..
    9. Gökçek'e karşı rezil olmuştu! CHP'nin..
    10. Ahmet Alagöz Adıyaman İl Milli Eğitim..
    11. Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu..
    12. Uludağ'da izinsiz kazı operasyonu: 4..
    13. Niğde’de ambulans ile otomobil..
    14. Üniversiteli genç çorbacıya gitti,..
    15. Kaplan'a hayran kaldılar! Tüm testleri..
    16. FETÖ'nün evlendirme imamının cezası..
    17. CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir..
    18. ABD Dışişleri Bakanı Pakistan’da!
    19. Ankara TOKİ fiyatları 2018
    20. Ayaklarınız bir türlü ısınmıyorsa...
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!