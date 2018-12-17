THY- Euroleague
0553 313 94 23

"FETÖ mensupları, ihanetlerinin hesabını hukuk önünde veriyor"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- "İstikameti hukuktan ve vicdanından değil, bağlı olduğu örgütten alan FETÖ mensupları, sonuçta bu ihanetlerinin hesabını hukuk önünde vermeye başlamışlardır"- "Devlet içindeki bu örgütlü yapıdan kurtulmak için her kurumda olduğu gibi, yargıda da kararlı bir mücadele ve arınma süreci başlatılmıştır. Bu süreci başarıyla tamamlamaya kararlıyız"- "Yargı arındıkça güçlenmekte ve itibarını artırmaktadır. Amacımız, bu arınma sürecini, yeniden inşa süreciyle taçlandırmaktır"

17 Aralık 2018 Pazartesi 20:48
"FETÖ mensupları, ihanetlerinin hesabını hukuk önünde veriyor"

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ mensuplarının, ihanetlerinin hesabını hukuk önünde vermeye başladıklarını belirterek, "Devlet içindeki bu örgütlü yapıdan kurtulmak için her kurumda olduğu gibi, yargıda da kararlı bir mücadele ve arınma süreci başlatılmıştır. Bu süreci başarıyla tamamlamaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 17-25 Aralık 2013'ün akıl ve muhakemeyi değersizleştirip, yerine ideolojik adanmışlığı ikame edenlerin ülkeyi, milleti, hükümeti hedef alan yargısal darbe girişimi olarak tarihe geçtiğini vurguladı.

"17-25 Aralık'ta bir tarafta vicdanını örgüte satmış yargı mensupları, diğer tarafta girdiği hiçbir seçimde milletten iktidar ruhsatı alamayanlar, örgüt medyası, sosyal medya araçları hep birlikte siyasi linç ve itibar suikastine girişmişlerdir." ifadesini kullanan Gül, 17-25 Aralık'ta başarılı olamayanların, 15 Temmuz 2016'da bu sefer kanlı darbe girişimine başvurduğunu ve yine başarılı olamadıklarını belirtti.

Gül, milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde iradesine, vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıktığını, bu hain girişimleri savuşturduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu tecrübeler, bağımsız ve tarafsız yargının değerini, hukuka ve vicdana bağlılığın önemini, akıl ve muhakemenin kıymetini açıkça ortaya koymuştur. İstikameti hukuktan ve vicdanından değil, bağlı olduğu örgütten alan FETÖ mensupları, sonuçta bu ihanetlerinin hesabını hukuk önünde vermeye başlamışlardır. Devlet içindeki bu örgütlü yapıdan kurtulmak için her kurumda olduğu gibi, yargıda da kararlı bir mücadele ve arınma süreci başlatılmıştır. Bu süreci başarıyla tamamlamaya kararlıyız. Yargı arındıkça güçlenmekte ve itibarını artırmaktadır. Amacımız, bu arınma sürecini, yeniden inşa süreciyle taçlandırmaktır. Biliyor ve inanıyoruz ki millet iradesi üzerinde hiçbir güç yoktur. Milletimizin hiçbir vesayete de ihtiyacı yoktur. Milletimiz iradesine, demokrasiye, bayrağına, vatanına ve devletine ilelebet sahip çıkacaktır."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 20:48
  1. 17-25 Aralık
  2. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkında karar verildi
    1. Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel..
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. İsrail askerleri Gazze sahilinde 2..
    4. Nijerya'da Boko Haram ile mücadele
    5. Uşak'ta yürüyüş
    6. Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı
    7. "FETÖ mensupları, ihanetlerinin..
    8. Sudan Devlet Başkanı Beşir'in Şam..
    9. Cami çıkışında silahlı saldırıya..
    10. Medipol Başakşehir, Adana Demirspor..
    11. İngiliz parlamentosunda Brexit..
    12. Beşiktaş'ta Pepe ile yollar ayrıldı
    13. FETÖ sanığı mahkemede kendini böyle..
    14. Avrupa borsaları düşüşle kapandı
    15. Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye..
    16. Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
    17. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    18. Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu..
    19. Taksiciyi başından vuran zanlı yakalandı
    20. Güney Afrikalı bakandan Bo Kaap..
    Eygi'den iftiralara sert cevap: İspatlamazsanız...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: İspatlamazsanız...
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi