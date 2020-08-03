FETÖ mağduru Emekli İstihbaratçı İbrahim Yıldız 15 Temmuz şehitlerinin kabri başında açlık grevine neden başladı?

FETÖ mağduru Emekli İstihbaratçı İbrahim Yıldız, yeniakit.com.tr canlı yayınında yaşadıklarını ve örgütün kirli yüzünü tüm detaylarıyla Mehmet Özmen’e anlatıyor...

- Neden açlık grevi yapıyorsunuz?

FETÖ'nün baskı ve mobingleri nedeniyle istemeyerek emekli olmak durumunda kaldım. Çünkü artık tahammül edecek gücümüz kalmadı. FETÖ'nün elindeki kanı gördüm. Bunun karşılığında FETÖ'den mobing, baskı ve sürgün şeklinde tepkiler aldım. O dönemde FETÖ'cü olmayan insanları temizleme çabası içerisine girdiler.

- Burada neden günlerdir açlık grevi yapıyorsunuz?

FETÖ'nün bürokratik yapılanması çok güçlü. Bürokrasi kanadında yargıda emniyette FETÖ ile ilgili yapılan ihbarlar ve müraacatlar saklanıyor. Bunlardan biri de benim ihbarlarım. MİT'in dinlenmesinden tutun ekonomik darbelere kadar birçok algı ve komplo operasyonunu ifadelerimde anlattım.

Sürekli yargıda engellemelerle karşılaştığını belirten, Yıldız, "Bütün kurumlarda etkin ve aktif olduklarını bildiğimden dolayı artık hukuksal olarak kendimizi ifade edemedik. Şehitlerimizin kanı yerde kalmasın FETÖ ile ilgili bildiklerim hukuksal işlem görsün diye açlık grevine başladım." dedi.

Elinde birçok FETÖ'cünün belgesinin mevcut olduğunu dile getiren Yıldız bu belgeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşmak istediğini söyledi.

- Açlık grevinizi nereye kadar sürdüreceksiniz?

Cumhurbaşkanımızla görüşene kadar yarın külliyeye geçip görüşme talep edeceğim. Sonuç alana kadar bu eylemimi devam ettireceğim.

Yıldız, FETÖ'nün bürokrasi kanadının memurlara karşı algı oluşturarak belgelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmasını engellediğini belirtti.

FETÖ'nün AK Parti'nin sandıktan gelen gücünü kırmak adına çeşitli faaliyetler yürüttüğünü sözlerine ekleyen Yıldız, "İnsanları mağdur ederek hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstürmeye çalışıyorlar. AK Parti'ye oy kaybettirmek için komplo operasyonları kuruluyor."

Ayrıntılar geliyor...

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