FETÖ, kredi kartına 10 taksitle himmet toplamış

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bünyesinde faaliyet gösteren Işık Yayıncılık çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in yeğeninin de bulunduğu 20'si tutuklu 31'i firari 55 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, Kaynak Holding ve bağlı şirketlere yönelik soruşturma kapsamında Işık Yayıncılık çalışanları hakkında fezleke yazıldı.

Fezlekede, aralarında örgüt elebaşısı Gülen'in yeğeni Asiye Gülen'in de bulunduğu 20'si tutuklu, 31'i firari 55 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan 188 sayfalık fezleke, şüpheliler hakkında dava açılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Hazırlanan fezlekede, terörün uluslararası tanımı, FETÖ/PDY'nin kuruluş tarihi ve yapılanması, örgütün sosyokültürel ve zihinsel yapılanması, yönetim modeli, hiyerarşik yapısı, istihbarat ağı ve arşivi, örgütün tarihsel gelişimi örneklerle anlatıldı.

- Kaynak Holding'in FETÖ bağlantısı

Özellikle eğitim, yayıncılık, kargo ve bilişim olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren ve birçok markayı içerisinde barındıran Kaynak Holding'in, bu örgütün en büyük finansal trafiğinin olduğu ve en önemli kolunu oluşturduğu belirtilen fezlekede, holdingin merkezi İstanbul olmakla birlikte Türkiye'nin hemen her yerine yayılmış çok sayıda şirketi, bunlara bağlı yüzlerce şubesi ve binlerce çalışanıyla faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Fezlekede, Kaynak Holding'in, örgütün yurt dışı ve yurt içindeki faaliyetlerini finanse etmek üzere kurulmuş bir şirketler topluluğu olduğu, örgüt yöneticilerinin de ekonomik kaynakları burada toplayıp el altında bulundurarak diledikleri zaman kullandıkları, bunun da örgütün mal varlığını gizlemek için kullandığı bir yöntem olduğu vurgulandı.

Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin olağan ticari faaliyetlerini yürütürken kurmuş oldukları sistem ile örgüte bağlı tüm şirketlerinin para trafiğinin kesişim noktasında bulunduğuna işaret edilen fezlekede, şirket içerisinde kayıt dışı "burs, kurban, bilet, zekat, fitre" adı altında düzenli para toplandığı, şirket çalışanlarının "rehberlik" adı verilen yapılanma adı altında, kurum kültürü anlayışı ile örgütsel olarak yetiştirildikleri belirtildi.

Fezlekede, şirketlerin genel yönetimlerinin, bizzat örgüt elebaşının talimatları, kitaplarında ve dergileri ile internet üzerinden yayınlanan mesajları ile sürekli motive edildikleri, bu anlayış ile birinci hedefin örgütün toplumda görünen, kamuflaj yapılanması olan "hizmet hareketi" adı altında sözde dinsel bir yapılanma ile faaliyet yürüttükleri bilgisi verildi.

- Kaynak Holding'den kamuya 5 bin 288 kişi geçmiş

Örgütün tüm amacının 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devletini tüm organları ile ele geçirmek olduğu belirtilen fezlekede, şu ifadelere yer verildi:

"Kaynak Holding bünyesinde çalışan şahısların ve örgüt içerisinde önemli konumlara sahip kişilerin darbe girişiminde aktif rol aldıkları tespit edilen sivil şahıslardan Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş gibi şahıslarla Türkiye genelinde yapılan kalkışmada yakalanan sivillerin SGK kayıtlarında kayyım ataması yapılan şirketlerle irtibatlarının olduğu, örgüt tarafından finanse edildikleri, 17/25 Aralık darbe girişiminde rol alanlardan o dönem İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Teknik Takip İzleme Büro Amirliği'nde bahse konu dosyaların dinleme işlemlerini yapan memurlardan bir kısmının Kaynak Holding bünyesinde SGK kaydı olduğu akabinde emniyet teşkilatına geçtikleri, bununla birlikte SGK kayıtlarına göre holding bünyesinde çalıştıktan sonra kamuya geçen 5 bin 288 şahıs olduğu tespit edilmiştir."

- Gülen'in yakınları holdingde maaşa bağlanmış

Fezlekede, FETÖ elebaşının birçok yakını ve kardeşlerinin holding içerisinde himaye edildiği, maaşa bağlandığı, holding içerisinde dua edilmek üzere hazırlanan listeye birçok aile üyesinin eklendiği aktarıldı.

Açık kaynak araştırmalarında, ayrıca 17 Aralık fezlekesinin bir kısmının Işık Yayıncılık'a ait bilgisayarlarda bulunduğunun tespit edildiği vurgulanan fezlekede, holding bünyesindeki şirketler nezdinde POS cihazlarının yaygın olarak kullanıldığı, dergi aboneliği adı altında "himmet" gelirlerinin holding bünyesine hasılat olarak dahil edildiği anlatıldı.

- 15 Temmuz darbe girişimi bağlantıları

Fezlekede, 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe teşebbüsünün yönetildiği Akıncı Üssü'nde yakalanan, Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in holding bağlantılarına da yer verildi.

Hava Kuvvetleri imamı Kemal Batmaz'ın Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren birçok şirkette sermaye ortağı veya yönetim kurulu üyesi olarak çalıştığının tespit edildiği bildirilen fezlekede, firari Adil Öksüz'ün de holdingde cari hesap kaydının bulunduğu ve yazmış olduğu iddia edilen Ceza Hükümleri Açısından Tevrat ve Kur'an adlı kitabın satışının holding bünyesinde yapıldığı, ayrıca kullandığı "34 SIR 49" plakalı aracı da soruşturma kapsamında kayyım ataması yapılan Garner Tıbbi ve Teknolojik Sistemleri AŞ'den satın aldığı belirtildi.

Fezlekede, darbe yöneticisi Harun Biniş'in de Kaynak Holding'e bağlı şirketlerde sermaye ortağı olarak görev yaptığının tespit edildiği vurgulandı.

Yapılan çalışmalarda, örgüt elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinin de Kaynak Holding'le irtibatı bulunduğu belirlenen bir şirket tarafından alındığı bilgisi verilen fezlekede, akabinde 17/25 Aralık darbe girişiminin başarısız olması ve Kaynak Holding şirketlerine kayyum atanması ile 17 Aralık 2015 tarihinde yine örgüt ile iltisaklı olduğu değerlendirilen Golden Generation Worship and Retreat Center Inc'ye bağışlandığı ifade edildi.

- Kredi kartına taksitle himmet toplamışlar

Işık Yayıncılık'a ait çeşitli bankalarda olan POS cihazları aracılığı ile burs, kurban, fitre, zekat toplanarak şirket kazancına dahil edilmesine ilişkin araştırmalara da yer verilen fezlekede, Asya Katılım Bankası çalışanı S.G'nin gönderdiği bir mailde "Yaptığımız görüşme neticesinde ödemelerimizde kolaylık olması açısından POS cihazı talep ettim ve birazdan POS bana gelecektir. Kalan tutarlarımızı 10 taksit imkanı ile kapatma şansımız olacaktır… Bir diğer konu ise sızıntı aboneliklerimizin yenilenmesi hususunda yine aynı şekilde 10 taksit imkanı mevcut, ödemeler için birazdan yanınıza geleceğim." şeklinde ifadelerin bulunduğu kaydedildi.

Yine aynı kişinin farklı bir tarihte attığı maile de yer verilen fezlekede, mailde "Arkadaşlar merhaba POS cihazını bugün teslim edeceğim. Burs sözlerimizi kredi kartı ile 10 taksit ödeyebilirsiniz." denildiği bildirildi.

Fezlekede, "Örgütün himmet ve burs adı altında para toplamada belki de Kaynak Holding'in en önemli şirketlerinden birisi Işık Yayıncılık firması olmuştur. Kayıtsız olarak toplanan himmet ve burslar, abonelik ya da alışveriş gösterilerek özellikle Bank Asya'nın POS cihazları kullanılarak bu firma aracılığıyla sisteme sokulmuştur." ifadelerine yer verildi.



