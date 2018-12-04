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FETÖ, katalog evliliği yapmayan Harbiyeliyi pilot yapmamış

Örgütün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada tanık olarak dinlenen Ömer B, savaş pilotluğu eğitiminden FETÖ'cüler tarafından elendiğini anlattı- Ömer B:- "Katalog evliliğini kabul etmemem, elenme sebeplerimden birisidir"

04 Aralık 2018 Salı 15:12
FETÖ, katalog evliliği yapmayan Harbiyeliyi pilot yapmamış

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık Ömer B, orta okul yıllarında FETÖ yapılanması ile tanıştığını, 2014'te de bağını kopardığını beyan etti.

FETÖ içinde bulunduğu sürede, sohbet adı verilen örgüt toplantılarına katıldığını anlatan Ömer B, Hava Harp Okulu'na geçişinden sonra kendisinden sorumlu "örgüt abisi"nin üstünde bulunan Metin kod adlı kişinin, 4 kişilik sohbet grupları oluşturmak için askeri öğrencilerin isimlerini saydığını, verdiği isimlerin çok olması karşısında, "Bunların hepsi bizden mi?" diyerek şaşırdığını kaydetti.

Savaş pilotluğu eğitiminden, FETÖ mensubu kişiler tarafından elendiğini ileri süren Ömer B, bunu kendisiyle ilgilenen örgüt sorumlularına ilettiğinde, eleyen kişilerin FETÖ'cü olmadığının söylenmesi üzerine örgütten soğumaya başladığını dile getirdi.

Örgüt içi katalog evliliği yapıp yapmadığı sorulan Ömer B, FETÖ'nün kendisine bu yönde telkinde bulunduğunu, ancak kendisinin kız arkadaşı olduğunu söyleyerek kabul etmediğini söyledi.

Neden elenmiş olabileceğine dair müşteki avukatlarının sorusu üzerine tanık Ömer B, "Katalog evliliğini kabul etmemem elenme sebeplerimden birisidir." diye konuştu.

Diğer tanıkların da dinlenilmesinin ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:12
  1. Akıncı Üssü
  2. Akıncı üssü darbe davası
  3. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. darbe girişimi
  5. FETÖ
  6. katalog evliliği

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