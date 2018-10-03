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FETÖ kasasını yakalanma korkusu ele verdi!

FETÖ’nün Hollanda kasası Bülent Şengün’ü yakalanma korkusu ele verdi. Denizli’de kıskıvrak enselenen Şengün’ün, Deventer Başkonsolosluğu’na giderek hakkında yakalama kararı olup olmadığını araştırdığı ve yakalama kararı olmadığı bilgisini edinince Türkiye’ye geldiği ortaya çıktı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 07:12
FETÖ kasasını yakalanma korkusu ele verdi!

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Hollanda'daki bölge kasası olduğu iddiasıyla ziyaret için geldiği Denizli'de yakalanan Bülent Şengün hakkındaki soruşturma tamamlandı. "FETÖ üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen şüpheli Şengün ile ilgili iddianamede çarpıcı bir gizli tanık ifadesi yer aldı.

Para toplama işini yaptı

1974 yılından bu yana Hollanda'da yaşayan gizli tanık Alparslan, Hollanda Deventer bölgesinde mobilya mağazası bulunan Ercan Bilgi isimli şahsın şüpheli Bülent Şengün ile birlikte örgütün bu bölgedeki kasası pozisyonunda kişiler olduğunu anlattı. Gizli tanık, çevreden gelen yardım paralarının Bilgi ve Şengün'de toplandığını, örgütün yayınlarına aboneliği yine bu şahısların yaptığını aktardı. Gizli tanık ayrıca, Bilgi ve Şengün'ün, "altın nesil" anlamına gelen "Gouden Generatie De İjsesel" adlı eğitim merkezinde, eğitim adı altında eleman kazandırma faaliyetleri yürüttüklerini belirtti.

Araştırma yapmış

Şüpheli Şengün'ün, Türkiye'ye gelmeden önce hakkında yakalama kararı olup olmadığına ilişkin araştırma yaptığı ortaya çıktı. Şüphelinin FETÖ'cü olmadığını ileri sürmesine rağmen böyle bir araştırma yapması dikkat çekti. İddianamede yer alan bilgiye göre, Deventer Başkonsolosluğu'na giden Şengün, hakkında yakalama kararı olmadığını öğrenince Türkiye'ye geldi. Ancak hakkında yakalama kararı olmadığını öğrendiği için rahat olan Şengün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Örgütün parasıyla cip

Gizli tanık Alparslan, Şengün ile ilgili dikkat çekici bir bilgi daha verdi. Şüphelinin oğlu adına kısa süre öncesinde 100 bin euro değerinde araba aldığını aktaran gizli tanık, "Yürüttüğü faaliyete bakıldığında bu cipi alacak ekonomik gücü yok. Bunu da örgütün parasıyla aldığını tahmin ediyorum" dedi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 07:12
  1. Denizli
  2. Ankara
  3. terör örgütü
  4. FETÖ

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