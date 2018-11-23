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FETÖ, Karlov'u 6 ay önce de öldürmeyi planlamış

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov'un öldürülmesine ilişkin iddianamede, FETÖ'nün tetikçisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın büyükelçiyi AK Parti Genel Merkezince 27 Haziran 2016'da düzenlenen 9. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nda vurmayı planladığı ancak büyükelçinin yurt dışına çıkması nedeniyle ilk suikast girişiminin başarısız olduğu belirtildi

23 Kasım 2018 Cuma 15:12
FETÖ, Karlov'u 6 ay önce de öldürmeyi planlamış

ANKARA (AA) - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov'un öldürülmesine ilişkin 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) büyükelçiye daha önce de suikast girişiminde bulunmak istediği ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Karlov cinayetinin Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek için FETÖ tarafından işlendiği vurguladı.

İddianamede, örgütün cinayetten yaklaşık 6 ay önce de suikast planladığı ifade edildi.

İddianameye göre, AK Parti Genel Merkezince 27 Haziran 2016'da düzenlenen 9. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nın davetlileri arasında dönemin Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un da bulunması üzerine, FETÖ'den suikast talimatı alan tetikçi Altıntaş, programın düzenleneceği mekana yine koruma polisi olarak sızacaktı.

Altıntaş'ın şüphe çekmemek için programda Başbakanlık personelinin taktığı yaka rozetini kullanacağı ancak Karlov'un o gün yurt dışında bulunması nedeniyle suikast girişiminin başarısız olduğu belirtildi.

İddianamede buna ilişkin şunlar kaydedildi:

"Terörist Mevlüt Mert Altıntaş'ın belirtilen süreçte Başbakanlık rozeti ile ilgili olarak arama yapmış olduğu hususu da nazara alındığında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından terörist Mevlüt Mert Altıntaş'a, Büyükelçi Andrey Karlov'un katılacağı 27 Haziran 2016 tarihindeki AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen 9. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nda Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov'a tıpkı 19 Aralık 2016'da gerçekleştirdiği eylem gibi olay yerine koruma polisi kılıfı altında girerek eylem gerçekleştirmesi hususunda talimat verildiği, 27 Haziran 2016 tarihindeki iftar programında Büyükelçiye silahlı saldırıda bulunulmasının planlandığı, ancak Sayın Büyükelçinin yurt dışında bulunması ve belirtilen etkinliğe katılmaması nedeniyle terörist Mevlüt Mert Altıntaş'ın, arkasındaki FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ve bu örgütü kullanan dış güçlerin gerçekleştirmeyi planladıkları saldırıyı gerçekleştiremedikleri kanaatine varılmıştır.

Bu kapsamda FETÖ/PDY terör örgütü ve arkasındaki dış güçlerin 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü öncesinde Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik silahlı saldırıda bulunmak suretiyle her iki ülke arasındaki ikili ilişkileri kopararak, her iki ülkeyi olası bir sıcak çatışma durumuna getirmeyi, 15 Temmuz 2016 öncesinde ülkemizde suikast gerçekleştirmek suretiyle bir kaos ortamı oluşturmayı planladıkları anlaşılmıştır."

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 15:12
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