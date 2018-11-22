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FETÖ kanalında sunuculuk yapan Murat Yeni gözaltına alındı

FETÖ/PDY'nin kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" adlı programı yapan Murat Yeni, FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alınıp Erzincan'a getirildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 13:02
FETÖ kanalında sunuculuk yapan Murat Yeni gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni gözaltına alındı. 

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Yeni'yi İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Erzincan'a getirilerek hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yeni'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 13:02
  1. Erzincan
  2. FETÖ/PDY soruşturması
  3. İstanbul
  4. Murat Yeni

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