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FETÖ itirafçısına 6 sene ceza indirimi

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan yargılanan avukat H.Y, etkin pişmanlık  hükümlerinden yararlanarak 6 sene ceza indirimi aldı.

10 Temmuz 2018 Salı 19:57
FETÖ itirafçısına 6 sene ceza indirimi

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına,  tutuksuz sanık H.Y. ve avukatı katıldı. Savunmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini  belirten sanık H.Y, kendisine ceza verilmesi halinde hükmün geriye bırakılmasını  da talep etti.

Daha sonra esas hakkındaki mütalaasını sunması için söz verilen  duruşma savcısı, H.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan  cezalandırılmasını istedi. Sanık ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının  ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak"  suçundan sanığa alt sınırdan 5 yıl hapis cezası verdi.

Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereği yarı oranda artırıma  giden mahkeme, cezayı 7 yıl 6 yıla çıkardı. Ancak sanığın etkin pişmanlık  hükümlerinden yararlanma talebini de yerinde gören mahkeme heyeti, cezayı 1 yıl  10 ay 15 gün olarak belirledi. Bununla birlikte takdir hakkını kullanarak cezanın 1 yıl 6 ay 22 gün  olmasına karar veren heyet, hükmün açıklanmasını da geriye bıraktı.

Karar uyarınca, sanık H.Y'nin 5 yıl içinde aynı suçu işlememesi  halinde hakkındaki dava düşecek.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 19:57
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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