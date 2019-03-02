0553 313 94 23

FETÖ itirafçısı örgüt yapılanmasını anlattı

HAVELSAN'daki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan insan kaynakları uzmanı F.K, örgütün savunma sanayi kurumlarındaki yapılanmasına ilişkin bilgiler verdi.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:21
FETÖ itirafçısı örgüt yapılanmasını anlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) HAVELSAN'daki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan insan kaynakları uzmanı F.K, itirafçı oldu ve örgütün savunma sanayi kurumlarındaki yapılanmasına ilişkin bilgiler verdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.K. hakkında düzenlenen iddianamede, FETÖ'nün savunma sanayindeki üyelerine deşifre olmamaları için başkaları adına kayıtlı "operasyonel hat" kullanmaları talimatı verdiği ve bu hattın takılı olduğu telefonları evlerinden çıkarmamaları yönünde mahrem imamlarca telkinde bulunulduğu anlatıldı.

FETÖ üyelerinin operasyonel hatlarla yalnızca örgütün mahrem imamları ile iletişime geçtiği belirtilen iddianamede, şüpheli F.K'nin itirafları da yer aldı.

Örgüt yapılanması ile ortaokul ve lise yıllarında gittiği örgütün kapatılan Samanyolu Kolejinde tanıştığını bildiren F.K, bu okula FETÖ'ün yayın organlarının öğretmenler tarafından getirildiği ve belirli dönemlerde öğrencilerin de katıldığı sohbetler gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

- Savunma sanayi imamı "Fuat"

Gazi Üniversitesinde eğitim gördüğü süreçte arkadaşı Gökhan E'nin daveti üzerine sohbet adı verilen örgüt toplantılarına katıldığını vurgulayan F.K, 2013'te gördüğü iş ilanına başvurusunun ardından HAVELSAN'da göreve başladığını ifade etti.

HAVELSAN'da çalıştığı dönemde arkadaşı Gökhan E'nin kendisini "Fuat" kod adını kullanan soyadını öğrenemediği Ramazan adlı kişiyle tanıştırdığına işaret eden F.K, daha sonra bu kişinin TAİ, HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK'tan sorumlu "mahrem imam" olduğunu öğrendiğini bildirdi. F.K, bir süre sonra arkadaşı Gökhan E'nin de kendisine, "ASELSAN'dan sorumlu mahrem imam" olduğunu itiraf ettiğini belirtti.

HAVELSAN'ın mahrem imamının "Yasin", TÜBİTAK imamının da "Asım" kod adını kullanan kişiler olduğuna dikkati çeken F.K, örgütün mahrem imamlarını fotoğraflarından teşhis etti.

F.K, mahrem imamlara bağlı kurum çalışanlarının gerçek isimleri bilindiği için kod isim kullanmadığını anlattı.

- ByLock indirmiş

İtirafçı F.K, FETÖ yapılanması kapsamında tanıştığı kişilerden birinin telefonuna ByLock yüklediğini ancak programı kullanamaması üzerine sildiğini beyan etti.

Örgüt üyeleri arasında operasyonel hat kullanımını da itiraf eden F.K, geçmişte kendisinin de bu şekilde görüşmeler yaptığını ancak kimlerle görüştüğünü hatırlamadığını savundu.

FETÖ'nün, "vatan haini" olduğunu, örgüt içerisinde bulunduğu süre zarfında talimatla hareket etmediğini ve örgüte maddi destek vermediğini ileri süren F.K, dini duygular ile yer aldığı yapıdan 17/25 Aralık operasyonları sonrası bağını kestiğini iddia etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:21
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. FETÖ
  3. HAVELSAN

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    580 saatlik görüntüleri inceleyen polis cinayeti çözdü
    1. 580 saatlik görüntüleri inceleyen..
    2. Sason’da 97 aileye çilek bahçesi..
    3. (düzeltmeyi yaptım) Erciş’te sosyal..
    4. SpaceX'in personel taşıyıcı kapsülü..
    5. Bir devrin içyüzü
    6. Afyonkarahisar’da trafik kazası, 2..
    7. İstanbul Esenyurt’ta ortalığı savaş..
    8. Down sendromlu Ece yaptığı elişi..
    9. Vodafone Red’den dijital ayrıcalıklar..
    10. CHP-İYİ Parti-HDP Ankara adayı Mansur..
    11. Ahmet Sami Kutlu: "Parklar kamera..
    12. Kur’an ve sünnet çizgimiz çıkış yolu
    13. TÜRSAB Başkanı ve yönetimi Başkan..
    14. Hz. Ali’yi en çok sevindiren nimet
    15. Yaşarc Bahçeci: “Seçim kampanya..
    16. Palandöken’den Kartepe’ye Erzurum..
    17. "Grip salgının yoğunlaşacağı bir..
    18. Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı
    19. Kayserispor’un 25 ve 26. hafta maç..
    20. Coca-Cola İçecek ve EBRD’den ortak..
    21. Denizli’de FETÖ’nün ‘gaybubet..
    22. Space X insanlı uzay aracı demo uçuşu..
    23. Bakan Dönmez'den 20 bin kişiye iş..
    24. Şehit Er ve Çelik ailelerine ziyaret
    25. Kadın teröristten 'genelev' itirafı
    26. Yahya Kemal Beyaltı Ortaokulu Dart’ta..
    27. Bitlis’te 70 köy yolu ulaşıma kapandı,..
    28. Ankaragücü taraftarları kaza anını..
    29. (Özel) Diyanetten, Kabe’de dualı..
    30. Huawei Mate X, Glomo ödülünü kazandı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...