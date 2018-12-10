FETÖ itirafçısı eski tuğamiral kan dökülünce darbeden vazgeçmiş

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada darbe girişimi toplantılarına katıldığını ifade eden FETÖ itirafçısı eski Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı tuğamiral Halil İbrahim Yıldız'ın "tanık" sıfatıyla beyanları alındı.



Yıldız, darbe toplantılarının yapıldığı villada kendisinin de bulunduğunu belirterek, söz konusu toplantıların 15 Temmuz'dan yaklaşık bir hafta önce gerçekleştiğini bildirdi.

Olay tarihinden bir süre önce sorumlu örgüt üyesi "İhsan" kod adlı kişi tarafından Ankara'ya çağrıldığını, Ankara'da iki darbe toplantısına katıldığını beyan eden Yıldız, toplantılarda firari sanık Adil Öksüz ile darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle tutuklu olan eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Sürer'in de bulunduğunu söyledi.

Yıldız, Çayyolu'ndaki villada yapılan toplantıda yaklaşık bir buçuk saat kaldığını belirterek, şu beyanlarda bulundu:

"Toplantıda yaklaşık 15 kişi vardı. Villada olan isimlerden biri de Adil Öksüz'dü. Villadaki odalarda dağınık halde görüşmeler oluyordu. Salonda toplu halde namaz kılınıyordu. Bana 16 ya da 21 Temmuz'da sıkıyönetim ilan edileceğini söylediler. Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıoğlu'nun alınarak güvenli bir bölgeye tahliye edilmesi görevi de bana verildi. Bunlar konuşulurken yanımda Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Sürer vardı.

Ben bunun zor olduğunu söyledim. 'İhsan' kod adlı şahsa da bunun kan dökülmeden yapılamayacağını söyledim. Bana, kan dökülmeyeceğini, saat 03.00'ten sonra Silahlı Kuvvetlerin ülkede hakim olacağını söylediler."

Eski tuğamiral Yıldız, villadaki toplantının ardından Ankara'da başka bir toplantıya daha katıldıktan sonra görev yerine döndüğünü anlattı.

Sanıkların ve avukatlarının darbe girişiminden neden vazgeçtiği yönündeki soruları üzerine Yıldız, "Televizyonda köprüyle ilgili görüntüler vardı, devlet büyüklerinin açıklamaları vardı. Olaylar kan dökülme boyutuna vardığından emniyet müdürü Celal Uzunkaya'yı aradım ve gelip beni teslim almalarını söyledim." diye konuştu.

- Gizli tanık "Kuzgun"

Soruşturma aşamasında itirafçı olan Yıldız'a gizli tanık olarak "Kuzgun" kod adı verilmiş, darbe davalarında tanıklık yapmıştı.

Yıldız, ilk olarak Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Genelkurmay çatı davasının 22 Şubat'taki duruşmasında açık kimliğiyle ifade vermişti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.