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FETÖ ilişkisi kurmak isterken baltayı taşa vurdular

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Prof.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:19
FETÖ ilişkisi kurmak isterken baltayı taşa vurdular

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitenin giriş kapısındaki sembolün Selçukluların Hayat Ağacı motifi olduğunu söyleyerek, "Bu haberleri yapanlar FETÖ’nün propagandasını yapıyorlar" dedi.


Cumhuriyet Üniversitesi’nin geçen yıl giriş kapısı değiştirilerek kapının üzerinde ise Selçukluların Hayat Ağacı motifi kullanıldı. Kapının üzerinde kullanılan motiflerle ilgili dün bir internet sitesinde, motiflerin aynılarının FETÖ lideri Fetullah Gülen’in bulunduğu fotoğraflarda yer aldığı iddia edildi. Konuyla ilgili bugün rektörlük makamın basın açıklaması düzenleyen SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Binli yıllardan itibaren Anadolu’nun kapılarının İslam’a açılmasıyla bizim yaptığımız eserler var. Camiler, köprüler, medreseler, hanlar, kervansaraylar ecdadımız fethetmiş olduğu topraklara mühürlerini vurmuşlardır. Bazen bir taşa, bazen bir ahşapta bunu kullanmışlardır. Selçuklı motifleri 8’li, 10’lu, 12’li yıldızlar şeklindedir. Bunlar her birinin ayrı ayrı anlamları vardır. Emeviler döneminden itibaren başlayan eserlerde gördüğümüz bu motifler Türkler’de daha da çok kullanılmıştır. Örneğin bizim habere konu olan kapımızda Hayat Ağacı motifi var ki üniversitemizi duvarında da aynı motif asılı. Biz demiştik ki Sivas’ta tarih boyunca Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet’in önemli bir şehri ve Cumhuriyet’in 50’inci yıl münasebetiyle üniversitemiz kurulmuş her 10 yılı temsil eden 5 tane hilal konulmuştur. İçinde de yıldız vardır. Bizde üzerine Selçuklu yıldızını getirdik. Böylece Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet’i temsil eden 3 tane kapı yaptık. Bizim kullandığımız Selçuklu motifidir" dedi.



"Algı oluşturulmaya çalışılıyor"


Rektör Yıldız algı oluşturulmaya çalıştırıldığını ifade ederek, "Ecdadımızın tarih boyunca eserlere işlemiş olduğu motifler maalesef birilerine mal edilmeye çalışılıyor. FETÖ’nün yanında Kur’an-ı Kerim de var. O zaman biz Kur’an okumayacak mıyız? Bugün 28 Şubat ve 28 Şubat ile ilgili üniversitemiz de yaşanan bir hadise vardı ve her 28 Şubat’ta bu gösterilirdi. Bundan 2 yıl önce mağduriyete uğrayan o hanımları, kardeşlerimizi getirdik burada ağırladık. Birazda bu haberlerin bunları örtmeye yönelik olduğunu düşünüyorum. Bir yerden düğmeye basılmış. Bu haberleri yapanlar FETÖ’nün propagandasını yapıyorlar. Bir şekilde gündeme getiriyorlar. Tarihi bir motifi bu şekilde gündeme getirmelerini ben anlamıyorum. Acaba hangi milletle tarihini, kültürünü bilmeyen gazeteci vardır diye de şaşırıyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:19
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