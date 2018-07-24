Feto ile Oktar'ın kod adları bile aynı çıktı!

Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyonlar ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar hakkında ilginç bir bilgi ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili itirafçı olan bir örgüt mensubu Gülen'in kod adının Dayı olduğunu söylemişti. Aynı zamanda 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin elebaşı Fetullah Gülen'in bir diğer kod adının ise Kaptan olduğu biliniyordu.

KOD ADLARI AYNI



Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla onlarca üyesi ile birlikte gözaltına alınan Adnan Oktar'ın kod adının da aynı terör örgütü elebaşı Gülen gibi 'Dayı' olduğu öğrenildi. Oktar'ın Gülen'in kod adını kullanması dikkat çekti.

Bilindiği televizyon kanalında vitrin olarak sergilediği 'kedicik' olarak lanse ettiği kadınlarla anılan Adnan Oktar'a yönelik Mali polis tarafından operasyon düzenlenmişti. Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu yüzlerce örgüt üyesi gözaltına alınmış, işlemleri ardından Oktar ve çok sayıda mensubu tutuklanmıştı.